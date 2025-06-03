Шестой раунд переговоров между Ираном и США под вопросом

Сделка с Тегераном не позволит ему обогащать уран, заявил Трамп

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров между США и Ираном может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в настоящий момент ситуация очень неопределенна, и следующий раунд переговоров может вообще не состояться. Как отмечает телеканал со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, это связано с непоследовательностью США.

Собеседник CNN осудил новое предложение США, заявив, что "на первый взгляд оно оценивается как непоследовательное и бессвязное, очень нереалистичное и содержит чрезмерные требования".

"Тот факт, что американцы постоянно меняют свои позиции, до сих пор был главным препятствием на пути к успеху переговоров и сейчас делает работу более сложной, чем когда-либо", - добавил чиновник.

Он также сообщил, что новое предложение прямо противоречит предыдущим договоренностям.

"Текст явно противоречит последнему соглашению, достигнутому в ходе пятого раунда переговоров", - заявил чиновник.

"Позиция Ирана по обогащению Урана является твердой и непоколебимой", - подчеркнул собеседник телеканала.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном не позволит обогащать уран.

"Автоподпись давно должна была остановить Иран от "обогащения". Согласно нашему потенциальному соглашению, мы не допустим никакого обогащения урана", - написал президент в своем посте в соцсети The Truth.

Данное заявление противоречит предложению, с которым его спецпосланник Стив Уиткофф выступил в субботу в Иране, подробности которого были опубликованы Axios.

Как сообщает портал, предложение по ядерной сделке, которое США представили Ирану в субботу, позволит проводить ограниченное обогащение урана на низком уровне на иранской территории в течение определенного периода времени. Предложение Уиткоффа также не предусматривает полного демонтажа ядерных объектов Ирана.

Тем временем телеканал CNN сообщает, что согласно новому предложению, США могут инвестировать в гражданскую ядерную энергетическую программу Ирана и присоединиться к консорциуму, который будет осуществлять надзор за обогащением низкоактивного урана внутри Ирана в течение неопределенного периода времени. Ожидается, что в этот консорциум войдут страны Ближнего Востока и наблюдательный орган ООН по ядерным вопросам - МАГАТЭ.

Иран и США провели пять раундов переговоров с 12 апреля при посредничестве Омана с целью достижения соглашения по иранской ядерной программе. Последний раунд переговоров прошел 23 мая в Риме.

После него обе стороны "договорились встретиться снова в ближайшем будущем".