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Иран добивается от США гарантий отмены санкций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готовит ответ на предложение по урегулированию ядерной проблемы, переданное американскими переговорщиками через Оман; при этом Тегеран будет добиваться от Вашингтона гарантии снятия санкций. Об этом сообщает агентство Mehr.

31 мая Аракчи сообщил в соцсети, что глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди нанес короткий визит в Тегеран, чтобы доставить послание.

Тегеран призвал Вашингтон предоставить официальную гарантию того, что он снимет санкции, наложенные на Иран в ходе продолжающихся переговоров по ядерной программе Исламской Республики. "Мы хотим получить гарантии того, что санкции действительно снимут", - заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи.

Иран и США провели пять раундов переговоров с 12 апреля при посредничестве Омана с целью достижения соглашения по иранской ядерной программе.

Иран МИД США Аббас Аракчи Оман
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