В Иране сочли, что новое предложение США по ядерной программе содержит много неясностей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Тегеране планируют в ближайшие дни дать ответ на новое предложение США в рамках переговоров по иранской ядерной программе, заявил во вторник глава МИД страны Аббас Аракчи.

"Предложение содержит много неясностей и вопросов. Многие проблемы в этом предложении не проясняются", - приводит его слова агентство Mehr.

Глава иранского МИД отметил, что его страна даст ответ на это предложение в ближайшие дни.

При этом Аракчи вновь подчеркнул, что Иран не намерен прекращать обогащение урана, как этого требует президент США Дональд Трамп.

В понедельник сообщалось, что Тегеран готовит ответ на предложение по урегулированию ядерной проблемы, переданное американскими переговорщиками через Оман. Отмечалось, что власти страны будут добиваться от Вашингтона гарантии снятия санкций.

В субботу Аракчи сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди нанес короткий визит в Тегеран, чтобы доставить послание.

Иран и США провели пять раундов переговоров с 12 апреля при посредничестве Омана с целью достижения соглашения по иранской ядерной программе.