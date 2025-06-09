В Москве будут судить бывшего начальника отдела МВД "Коммунарский"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший начальник московского отдела МВД "Коммунарский", бывший инспектор отдела по вопросам миграции этого отдела и иные лица обвиняются в фиктивной постановке на миграционный учет более 2400 иностранцев за взятки в общей сумме свыше 6 млн рублей, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, фигуранты дела организовали незаконное пребывание в России иностранцев в период с февраля по июль 2022 года.

"В нарушение установленного законодательством порядка миграционного учета обвиняемые осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 2425 иностранных граждан по месту пребывания от имени различных юридических лиц, которые фактически по заявленным адресам не располагались", - говорится в сообщении.

Фигурантам вменяют дачу взятки, (ч. 5 ст. 291 УК), получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК).

Расследование уголовного дела завершено. Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем оно поступит в суд. Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий суд арестовал имущество фигурантов дела на общую сумму свыше 7,5 млн рублей.