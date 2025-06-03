Суд запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы запретил по иску Генпрокуратуры деятельность разработчика популярный игры World of Tanks в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

"Запретить деятельность объединения, включающего Кислого Виктора Владимировича, Хатажаева Малика Атхамовича на территории РФ в связи с совершением экстремистской деятельности", - сообщили в пресс-службе суда.

Также суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале общества "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва".

Согласно решению суда, Кислый и Хатажаев будут внесены в реестр экстремистов.

Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что Кислый и Хатажев входят в экстремистское объединение, в составе которого осуществляют противоправную деятельность.

ООО "Леста", основателем которой является Малик Хатажев, - это российская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр, а также оперированием и разработкой проектов "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest на территории России и Беларуси с 2022 года.

Белорусский предприниматель Виктор Кислый возглавлял IT-компанию Wargaming. После ухода в 2022 году Wargaming из РФ и Белоруссии, игровой бизнес был оставлен под местное управление российской компании "Леста".