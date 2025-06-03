Источник объяснил решение о признании экстремистским объединением разработчиков World of Tanks

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ просила признать экстремистским объединением разработчиков популярный игры World of Tanks в связи с финансированием ими Украины, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

"Суд признал Кислого и Хатажаева как физических лиц экстремистами и запретил их деятельность на территории Российской Федерации в силу осуществления ими материальной поддержки антироссийской политики киевского режима. За счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для Вооруженных сил Украины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "в целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности", по решению суда их права на группу компаний "Леста" аннулированы.

При этом источник уточнил, что судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний "Леста", ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. "Решение суда не повлечет прекращение работы ГК "Леста", реализации ее проектов и развития игровых продуктов", - заявил он.

По словам собеседника агентства, "функционирование компаний и техническая поддержка пользователей осуществляются в штатном режиме".

"Соблюдение трудовых прав работников холдинга и сохранение стабильности его работы обеспечиваются", - сказал источник.

Таганский суд Москвы во вторник запретил по иску Генпрокуратуры деятельность разработчика World of Tanks в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

"Запретить деятельность объединения, включающего Кислого Виктора Владимировича, Хатажаева Малика Атхамовича на территории РФ в связи с совершением экстремистской деятельности", - сообщили в пресс-службе суда.

Также суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале общества "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва".

Согласно решению суда, Кислый и Хатажаев будут внесены в реестр экстремистов.

Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что Кислый и Хатажаев входят в экстремистское объединение, в составе которого осуществляют противоправную деятельность.

ООО "Леста", основателем которой является Малик Хатажаев, - это российская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр, а также оперированием и разработкой проектов "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest на территории России и Беларуссии с 2022 года.

Белорусский предприниматель Виктор Кислый возглавлял IT-компанию Wargaming. После ухода в 2022 году Wargaming из РФ и Белоруссии, игровой бизнес был оставлен под местное управление российской компании "Леста".

По данным Strategy Partners, по итогам 2023 года Lesta Games (прежде российское подразделение Wargaming) входила в топ-5 российских разработчиков видеоигр с выручкой 22 млрд рублей.