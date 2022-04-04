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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Компания-разработчик World of Tanks прекращает бизнес в РФ и Белоруссии

Компания-разработчик World of Tanks прекращает бизнес в РФ и Белоруссии
Фото: Krystian Dobuszynski/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Компания-разработчик игр Wargaming в понедельник объявила о решении прекратить деятельность в России и Белоруссии.

"В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", - говорится в сообщении.

Wargaming начал процесс закрытия своей студии в Минске.

С 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - заявили в компании.

В течение переходного периода действующие продукты останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем.

"Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры", - сказали Wargaming.

Wargaming - частная компания, издатель и разработчик компьютерных игр преимущественно free-to-play ММО-жанра и околоигровых сервисов для разных платформ. Штаб-квартира располагается в Никосии, центры разработок - в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге. Самыми известными проектами компании являются World of Tanks и World of Warships.

Россия Белоруссия Wargaming
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