Что произошло за день: вторник, 3 июня

Запрет деятельности разработчика игры World of Tanks, квалификация подрыва мостов в Брянской и Курской областях как терактов, выборы в Южной Корее

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Таганский суд Москвы запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks по иску Генпрокуратуры. Сообщается о решении "запретить деятельность объединения, включающего Кислого Виктора Владимировича, Хатажаева Малика Атхамовича". Они будут внесены в реестр экстремистов. По данным источника в Генпрокуратуре, иск был связан с финансированием Кислым и Хатажаевым Украины.

- Следователи изъяли на местах подрыва мостов в Брянской и Курской областях части взрывных устройств. Факты подрывов квалифицированы как теракты, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

- Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти в концу июня, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Подача электроэнергии жителям Запорожской области восстановлена в полном объеме, сообщили в Минэнерго России. Электроснабжение было нарушено в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ.

- Крымский мост перекрывали дважды за день. Первый раз - после 6:00 по московскому времени более чем на три часа, второй раз - около 15:30 почти на 2,5 часа.

- Глава "Ростеха" Сергей Чемезов объявил о переносе авиасалона МАКС на 2026 год.

- На выборах президента Южной Кореи, по предварительным данным, побеждает оппозиционер Ли Чжэ Мен - кандидат от Демократической партии.

- Умер композитор Евгений Дога, известный в том числе по вальсу из фильма "Мой ласковый и нежный зверь".