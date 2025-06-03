Минфин РФ одобрил финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 трлн рублей

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ одобрило финансирование национального проекта по освоению космоса в размере 4,5 трлн рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Запрошенные 4,5 трлн одобрены Минфином, здесь у нас проблем нет", - сказал Баканов журналистам во вторник.

Он сообщил, что "Роскосмос" пересмотрел нацпроект по космосу после поручения президента РФ Владимира Путина о его доработке.

"Все государственные программы в сфере космоса теперь внутри нашего национального проекта", - сказал Баканов.

20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на развитие космической отрасли России на ближайшие три года потребуется более 1 трлн рублей, до 2036 года - около 4,5 трлн рублей. Также он сообщил о завершении корректировки стратегических планов в области космической деятельности.

По словам премьер-министра, новые инициативы планируется запустить со следующего года - после окончательной доработки и утверждения Путиным.