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Президент РФ утвердил новый нацпроект по космосу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что новый национальный проект по космосу утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

"20 мая на стратсессии у председателя правительства мы в п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ервый раз представили новую версию национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили ее у президента", - сказал Баканов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

Ранее председатель правите‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​льства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия направит на национальный проект по космической деятельности 4,4 трлн рублей до 2036 года.

По словам Мишустина, новые инициативы в этой области планируется запустить со следующего года - после окончательной доработки и утверждения президентом России.

3 июня Баканов сообщил, что министерство финансов РФ одобрило финансирование национального проекта по освоению космоса в размере 4,5 трлн рублей.

Роскосмос Дмитрий Баканов Владимир Путин
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