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На развитие космической отрасли до 2036 года потребуется около 4,5 трлн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На развитие космической отрасли России на ближайшие три года потребуется более 1 трлн рублей, до 2036 года - около 4,5 трлн рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.

"На следующий трехлетний период надо предусмотреть суммарно более 1 трлн рублей. В перспективе до 2036 года - около 4,5 трлн. Предстоящий масштаб работ потребует максимально взвешенного использования всех доступных ресурсов страны", - сказал он.

"При подготовке долгосрочной финансовой модели должны быть тщательно продуманы вопросы коммерциализации продуктов и услуг, обеспечения устойчивого спроса на них, что создаст условия для объединения усилий государства и бизнеса, но и, что очень важно, позволит сюда привлечь частные инвестиции", - отметил премьер-министр.

По его словам, все задачи ресурсоемкие.

"Один из важнейших ключевых вызовов сегодня является необходимость кратного снижения стоимости выведения полезной нагрузки. Ожидаем от наших конструкторов, инженеров, ученых нестандартных технических решений. Это могут быть версии многоразовых комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин
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