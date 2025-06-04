Российские военные взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Кондратовка в Сумской области, заявили в среду в Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Север" завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным военного ведомства, за сутки группировка "Север" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области.

"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов", - сказали в министерстве обороны.