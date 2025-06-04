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Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника

Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника
Александр Куренков
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС РФ Александру Куренкову воинское звание генерал-полковника.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. С 2002 по 2021 год проходил службу в ФСО России. С 2022 года был заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

С 25 мая 2022 года назначен главой МЧС РФ.

Владимир Путин МЧС РФ Александр Куренков
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