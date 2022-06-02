Путин присвоил звание генерал-лейтенанта главе МЧС Куренкову

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерал-лейтенанта главе МЧС Александр Куренкову.

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Куренков возглавил МЧС 25 мая, после согласования его кандидатуры в Совете Федерации. 30 мая был опубликован указ о включении министра в Совет безопасности.

Ранее Куренков был заместителем директора Росгвардии, а до этого проходил службу в ФСБ и в ФСО.