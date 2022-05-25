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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом назначил министром по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова, который ранее был заместителем директора Росгвардии. О подписании указа сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день кандидатуру Куренкова согласовали в Совете Федерации.

Представление президента о назначении нового министра поступило в Совфед 23 мая. 24 мая комитеты палаты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству и региональной политике провели консультации по этому вопросу. 25 мая Куренков на пленарном заседании отвечал на вопросы сенаторов. Информацию об итогах всех консультаций направили в Кремль.

Как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, генерал-майор Александр Куренков в Росгвардии курировал боевую подготовку, а до этого проходил службу в ФСБ и в ФСО.

Александр Куренков МЧС Владимир Путин Совет Федерации Александр Чуприян Евгений Зиничев
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