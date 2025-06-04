Президент РФ усомнился в возможности саммита с Киевом на фоне последних терактов

Президент России Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов и преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц РФ.

"И в то же время (на фоне терактов - ИФ) просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - сказал президент.

"И за что их поощрять - предоставлять передышку в боевых действиях, которая будет использована для "накачки" режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях", - отметил Путин.