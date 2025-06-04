Путин отметил неспособность Киева оценить уровень российской делегации в Стамбуле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уровень российской делегации на переговорах в Стамбуле в соответствии с общепризнанными нормами определяли в Москве, и его не могут оценивать люди, не обладающие никаким авторитетом и компетенциями, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Что касается вопросов, затронутых Сергеем Викторовичем (главой МИД Сергеем Лавровым - ИФ), мы говорили с ним отдельно на этот счет, по поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарных пауз. В соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций", - сказал он на совещании с членами правительства.

Путин задался вопросом, "каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима".

"Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные огромные потери или сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - продолжил он.

"Судя по всему мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться", - добавил Путин.