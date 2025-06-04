Путин назвал терактом подрыв ж/д путей в Курской и Брянской областях

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях являются терактами, решение об их проведении принималось на Украине на самом высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - сказал он на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что "везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица".

"Но то, что было в Брянской области, - это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом", - добавил он.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали еще 69.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.