В ГД заявили, что Telegram не заблокируют в РФ, если он будет соблюдать законы

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что блокировка не грозит Telegram в РФ, если мессенджер будет соблюдать российские законы.

"Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет", - написал Горелкин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что накануне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил президенту Владимиру Путину о возможностях единой национальной цифровой платформы, а также "упомянул мессенджер MAX - как пример надежного продукта, способного решать широкий набор задач".

"MAX имеет все шансы стать той самой национальной цифровой платформой, но, согласно нашему законопроекту, решение об этом будет принимать правительство РФ. Перед многофункциональным сервисом обмена информацией стоит амбициозная задача стать лучше всех своих конкурентов", - считает Горелкин.

Он добавил, что, например, такой национальный мессенджер должен обеспечить "более высокое качество звонков, чем WhatsApp, и реализовать возможность вести каналы как в Telegram, но гарантировать их читателям достоверность", а главным преимуществом должна стать быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами.