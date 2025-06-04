Национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от интернет-холдинга VK, сообщил на совещании у президента глава Минцифры Максут Шадаев.

"Есть страны, которые имеют свои национальные мессенджеры. Япония, Южная Корея, Вьетнам. Китай. И сейчас эти национальные мессенджеры доминируют на локальных рынках. Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим со своими зарубежными конкурентами, им не уступает", - сказал министр.

"Это приложение построено на новой архитектуре, в него сразу встроены технологии машинного обучения. И этот мессенджер уже по многочисленным отзывам обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов, лучше, чем у зарубежных мессенджеров", - отметил он.

По его словам, "самое главное, что это открытая платформа, которая позволяет внешним поставщикам встраивать внутрь мессенджера свои сервисы, например, банки могут реализовать свои безопасные взаимодействия со своими клиентами".

"На этой платформе также возможно организовать дополнительное предоставление государственных сервисов. Наши граждане, например, могут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях. Мы это несколько раз обсуждали, например, при подтверждении статуса школьника, студента, для бесплатного прохода в музеях или подтверждения прав на управление транспортом, покупки алкоголя или табака, предъявление возраста. Или заселения в гостиницу", - сказал министр.

Шадаев подчеркнул, что "цифровые документы никак не заменяют бумажный паспорт, и позволяют тем, кто хочет, использовать мобильное приложение на смартфоне".

Также в мессенджер могут включить сервисы приложения "Госключ", и тогда его можно будет использовать для подписания, например, согласия на обработку персональных данных, договора аренды квартиры, купли-продажи автомобиля или на оказание медицинских услуг.

Кроме того, большой популярностью пользуются школьные чаты, сказал министр.

"Мы в период ковида создали на коммуникационной платформе "Сферум", которая предоставляется компанией VK, такой сервис, на котором зарегистрировано уже 35 млн пользователей. Это учащиеся, их родители, учителя. Ежедневно российскими школьными чатами пользуются более 90 млн человек. Очевидно, эти чаты также могут перейти в российский мессенджер. При этом мы там же можем реализовать возможность получения напрямую оценок или домашних заданий, системы ведения электронных журналов и дневников", - сказал глава Минцифры.

Также обсуждается, "что мессенджер является очень удобным каналом получения Госуслуг". "Мы в него можем встроить так называемого помощника или, как сейчас говорят, "цифрового ассистента", который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы и предоставит прямо в мессенджер цифровой документ, подтверждающий факт предоставления услуги", - сказал министр.

"В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов, подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска. С этой точки зрения у нас готовность есть", - отметил он.

По его данным, "сегодня при этом самыми популярными сервисами у наших пользователей являются зарубежные мессенджеры", которыми "ежедневно в России пользуются 90 млн человек".

"Ежедневно в мессенджере примерно проводит наш средний пользователь 50 минут, это такая значимая цифра. При этом за последние три года аудитория их выросла на 30%", - сказал Шадаев.

Законпроект и платформа Max

30 мая глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил о внесении в Госдуму поправок, предусматривающих объединение функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. По словам Боярского, "это будет больше, чем национальный мессенджер": "Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг".

Поправки внесены ко II чтению законопроекта № 679980-8 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О персональных данных" и статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей".

Первый замглавы комитета Антон Горелкин заявил, что создание в России новой цифровой платформы не означает запрета на иностранные мессенджеры. Он не исключил, что такой мессенджер может появиться до нового года. По его словам, поправки и в целом закон планируется принять до конца текущей сессии.

Бета-версия цифровой платформы Max от интернет-холдинга VK для ПК, а также для мобильных устройств в магазинах приложений AppStore, Google Play и RuStore стала доступна для скачивания 26 марта. Пресс-служба Max сообщила, что пока в beta-версии доступны такие базовые функции как мессенджер, платежная система СБП, конструктор чат-ботов и мини-приложения. Зарегистрироваться на платформе возможно по номеру мобильного телефона. Инвестиции, возможные схемы монетизации и другие KPI проекта в Max не раскрывают.

25 марта "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили о скором запуске Max, в которой со временем должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, что сделает платформу аналогом китайского мессенджера WeChat.