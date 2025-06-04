Что произошло за день: среда, 4 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел телефонные разговоры с Дональдом Трампом и - впервые - с папой римским Львом XIV. По словам Трампа, с Путиным они обсудили Украину и Иран; в ближайшее время Кремль проведет соответствующий брифинг. В разговоре с понтификом российский президент поблагодарил Ватикан за готовность оказать содействие в урегулировании украинского кризиса и выразил надежду, что святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.

- Перед подрывами мостов в Брянской области разыскивали украинскую диверсионную группу, рассказал глава Следственного комитета РФ. Все три теракта в тот день "были без всякого сомнения организованы спецслужбами Украины", а взрывные устройства, которыми был подорван мост, имели иностранные составляющие и блок управления украинского производства, заявил Александр Бастрыкин.

- Путин усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов. По его мнению, подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях были направлены на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле, а удар по гражданскому населению наносился намеренно.

- По факту похищения блогера на Ярославском вокзале возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства и в ближайшее время будут задержаны. Вместе с тем в МВД заявили, что проверят высказывания блогера о жителях Чечни.

- Национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании у президента.

- Еврокомиссия планирует 17 июня представить план отказа от энергоносителей РФ. Вместе с тем, как стало известно изданию Politico, Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году.

- Инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 0,05%, годовая замедлилась до 9,7%.

- В ближайшие пять лет мир ждет самый теплый год за всю историю метеонаблюдений.

- Уголовные дела о клевете не будут подлежать прекращению по примирению сторон.

- Совфед одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков.