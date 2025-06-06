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Патриарх Кирилл высказался за развитие отношений с католической церковью

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за развитие отношений Русской православной церкви с Римско-католической церковью, передает "БелТА". Предстоятель РПЦ находится в Минске

"Я являюсь сторонником развития отношений, которые могли бы быть очень важным фактором, содействующим примирению там, где идут войны, важным фактором развития доверия между странами и народами", - сказал патриарх.

"У РПЦ за последние годы сложились добрые отношения с Римско-католической церковью. В том числе с теми понтификами, которые возглавляли Католическую церковь", - подчеркнул он.

Патриарх Кирилл находится в Белоруссии с визитом 4-6 июня по случаю торжеств в честь 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Патриарх Кирилл РПЦ Белоруссия Католическая церковь
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