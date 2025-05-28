Песков заявил, что России навязывают западные площадки для переговоров по Украине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России пытаются "навязать западные площадки" для переговоров по украинскому урегулированию.

В среду он ответил на вопрос "Известий" о том, с чем связано "такое навязывание западных площадок для переговоров по урегулированию" на Украине: в частности, речь шла о Ватикане и Женеве.

"С желанием навязать западные площадки", - сказал Песков, ответ которого опубликован в телеграм-канале издания.