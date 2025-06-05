Путин высоко оценивает роль Ватикана в гуманитарных вопросах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что посредническая роль Ватикана в украинском урегулировании не обсуждалась в прикладном порядке в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и папы Римского Льва XIV, но отметили высокую оценку президентом роли Ватикана в гуманитарных вопросах.

На вопрос журналистов, обсуждались ли в ходе телефонного разговора Путина и папы Римского перспективы посреднической миссии Ватикана в урегулировании украинского конфликта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "В прикладном конкретном плане нет. Но была дана, как мы указывали в своем сообщении, очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов".

Пескова также спросили, почему состоялся этот разговор.

"Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в тему урегулирования. Но до сих пор контактов Путина с папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью, для того чтобы поздравить папу с избранием", - ответил представитель Кремля.

Первая телефонная беседа Путина с папой Львом XIV состоялась вечером 4 июня, стороны обсуждали в том числе украинское урегулирование.

"Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности, за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов", - сообщили тогда в Кремле.

Пресс-служба Ватикана же проинформировала, что Лев XIV призвал Путина "сделать жест, который бы приблизил мирное урегулирование".

Папа Лев XIV ранее предлагал Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что Ватикан будет менее элегантным местом переговоров, чем Стамбул.