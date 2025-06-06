Глава "Росатома" назвал ситуацию на ЗАЭС технически стабильной

При этом он отметил обострение обстановки в военном плане

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) технически управляемой и стабильной, подчеркнув, что в военном плане обстановка обостряется.

"В сфере безопасности, ядерной безопасности, радиационной безопасности ситуация абсолютно управляемая и стабильная. В терминах военных угроз ситуация обостряется", - сказал он журналистам после переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Думаю, что не только на запорожском направлении, но и на целом ряде других направлений мы видим вместе с вами активизацию провокаций, активизацию обстрелов мирных объектов, гражданских объектов. К сожалению, это в первую очередь коснулось Запорожской АЭС и Энергодара - буквально фактически каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема, мы успеваем ее восстановить", - заявил Лихачев.

Он сообщил, что Энергодар - достаточно большой город, в нем проживает более 20 тысяч человек, из которых практически половина - это люди пенсионного возраста, в городе много многоэтажных домов, поэтому вопрос работы медицинских учреждений, снабжения водой, наличия мобильных сети, работы лифтов в многоэтажных домах являются вопросами первоочередной необходимости.

"Концерн "Росэнергоатом" делает все, чтобы через резервные подключения сеть мобильных генераторных установок буквально даже не в течение часов, а десятков минут восстанавливать энергоснабжение после каждого обстрела. Но эти обстрелы продолжаются до сих пор", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" сообщил о нескольких ударах по инфраструктуре ЗАЭС, в частности, по тренировочному центру.

"Но и уже сегодня целый ряд прилетов на территорию Энергодара. Слава Богу, нет жертв, но повреждения инфраструктуры имеются", - подчеркнул Лихачев.

"Мы понимаем, что по мере выхода на договоренности на фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента Российской Федерации с мировыми лидерами, с президентом США, видимо, этот поток провокаций и прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать. И в этом главный вызов сегодняшнего дня - с одной стороны, не поддаться на эти провокации, с другой стороны, обеспечить максимальную защиту и в случае, если все-таки ущерб привнесен, в кратчайшие сроки восстановление пораженной инфраструктуры" - заявил Лихачев.