Глава МАГАТЭ заявил о неприемлемости любых атак на Запорожскую АЭС

Его спросили, кто атакует станцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал представляющими абсолютную угрозу любые атаки на Запорожскую АЭС.

"Я хотел бы сказать, что любые атаки на любые атомные объекты являются серьезнейшей, важнейшей угрозой, в особенности против такого огромного атомного объекта, как Запорожская АЭС, являются невообразимыми, являются представляющими абсолютную угрозу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто атакует ЗАЭС.

"МАГАТЭ является технической профессиональной организацией инспекторов, которые для того, чтобы произнести ответ на тот вопрос, который вы задали, должна иметь неопровержимые доказательства от независимого источника", - заявил Гросси.