Поиск

Глава МАГАТЭ заявил о неприемлемости любых атак на Запорожскую АЭС

Его спросили, кто атакует станцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал представляющими абсолютную угрозу любые атаки на Запорожскую АЭС.

"Я хотел бы сказать, что любые атаки на любые атомные объекты являются серьезнейшей, важнейшей угрозой, в особенности против такого огромного атомного объекта, как Запорожская АЭС, являются невообразимыми, являются представляющими абсолютную угрозу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто атакует ЗАЭС.

"МАГАТЭ является технической профессиональной организацией инспекторов, которые для того, чтобы произнести ответ на тот вопрос, который вы задали, должна иметь неопровержимые доказательства от независимого источника", - заявил Гросси.

Запорожская АЭС ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Индии открыл самый высокий ж/д мост в мире

Финляндия ужесточит требования для получения постоянного вида на жительство

Финляндия ужесточит требования для получения постоянного вида на жительство

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Минобороны заявило о массированном ударе по целям на Украине в ответ на теракты

Словакия продолжит поиск вариантов поставки СПГ через Италию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

Что случилось этой ночью: пятница, 6 июня

Фондовые индексы США снизились, акции Tesla упали на 14%

Фондовые индексы США снизились, акции Tesla упали на 14%

В NASA заявили, что спор с Трампа с Маском не отразится на выполнении поставленных задач

Израиль не нанесет удар по Ирану до провала американо-иранских переговоров

Израиль не нанесет удар по Ирану до провала американо-иранских переговоров
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });