Лихачев заявил о наличии всех условий для безопасного обращения с блоками ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) едины во мнении, что для эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) созданы безопасные условия, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Осмелюсь утверждать, что общая точка зрения специалистов МАГАТЭ и представителей российской делегации - на сегодняшний день созданы (на ЗАЭС - ИФ) все необходимые условия в соответствии с требованием Ростехнадзора и в соответствии с международными стандартами безопасного обращения с этими блоками", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров с Гросси в Калининграде.

"Все параметры станции находятся под контролем и никаких опасений за положение дел на ЗАЭС на сегодняшний день не существует", - отметил глава "Росатома".

Он добавил, что очередная миссия, которая прибыла на ЗАЭС через территорию РФ, уже осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Ростехнадзором и сотрудниками атомного объекта.

Предыдущий раунд консультаций "Росатома" и МАГАТЭ проходил в Москве 7 февраля.