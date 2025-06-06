Поиск

Лихачев заявил о наличии всех условий для безопасного обращения с блоками ЗАЭС

Лихачев заявил о наличии всех условий для безопасного обращения с блоками ЗАЭС
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) едины во мнении, что для эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) созданы безопасные условия, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Осмелюсь утверждать, что общая точка зрения специалистов МАГАТЭ и представителей российской делегации - на сегодняшний день созданы (на ЗАЭС - ИФ) все необходимые условия в соответствии с требованием Ростехнадзора и в соответствии с международными стандартами безопасного обращения с этими блоками", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров с Гросси в Калининграде.

"Все параметры станции находятся под контролем и никаких опасений за положение дел на ЗАЭС на сегодняшний день не существует", - отметил глава "Росатома".

Он добавил, что очередная миссия, которая прибыла на ЗАЭС через территорию РФ, уже осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Ростехнадзором и сотрудниками атомного объекта.

Предыдущий раунд консультаций "Росатома" и МАГАТЭ проходил в Москве 7 февраля.

ЗАЭС МАГАТЭ Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Балтика" хочет вернуть на рынок свои бренды пива

Отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Банк России отметил продолжающееся снижение дефицита кадров

Банк России отметил продолжающееся снижение дефицита кадров

"Росхим" приобрел госпакет Башкирской содовой компании

Минобороны заявило о массированном ударе по целям на Украине в ответ на теракты

В России ввели правила соглашений компаний и надзорных органов об устранении нарушений

В повестку ГОСА "РусГидро" внесен вопрос о дивидендах, но рекомендации пока нет

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись кибератаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись кибератаке
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });