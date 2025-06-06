Набиуллина не исключила повышение ставки ЦБ в случае торможения спада инфляции

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Подход Банка России к дальнейшему снижению ключевой ставки требует осторожности и может предполагать паузы между "шагами", не исключено повышение, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, и тем более, начнет расти, не исключено повышение ставки", - сказала она.

"Для дальнейшей дезинфляции нам нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, это возможно даже при снижении ставки, если одновременно уменьшаются инфляция и инфляционные ожидания. Наши дальнейшие решения будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в следующем году", - добавила Набиуллина.