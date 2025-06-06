Набиуллина отметила, что ЦБ стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов, однако сохранение жестких денежно-кредитных условий будет требоваться еще долгое время, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до уровня 20% годовых. Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

По ее словам, динамика инфляции и динамика экономической активности дали совету директоров ЦБ "достаточно оснований" для снижения ключевой ставки.

"При этом мы будем сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течении длительного времени. Это требуется для устойчивого возвращения инфляции к цели", - сказала также Набиуллина.