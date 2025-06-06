Поиск

Набиуллина отметила, что ЦБ стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов

Набиуллина отметила, что ЦБ стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов, однако сохранение жестких денежно-кредитных условий будет требоваться еще долгое время, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до уровня 20% годовых. Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

По ее словам, динамика инфляции и динамика экономической активности дали совету директоров ЦБ "достаточно оснований" для снижения ключевой ставки.

"При этом мы будем сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течении длительного времени. Это требуется для устойчивого возвращения инфляции к цели", - сказала также Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Балтика" хочет вернуть на рынок свои бренды пива

Отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Рынок акций РФ ускорил рост после решения ЦБ снизить ставку до 20%

Банк России отметил продолжающееся снижение дефицита кадров

Банк России отметил продолжающееся снижение дефицита кадров
Ставка ЦБ РФ

Банк России снизил ключевую ставку до 20%

Банк России снизил ключевую ставку до 20%

"Росхим" приобрел госпакет Башкирской содовой компании

Продажи чипов в мире в апреле выросли на 22,7% в годовом исчислении

Продажи чипов в мире в апреле выросли на 22,7% в годовом исчислении

В повестку ГОСА "РусГидро" внесен вопрос о дивидендах, но рекомендации пока нет

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });