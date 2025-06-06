Глава ЦБ отметила неоднородность динамики роста внутреннего спроса по отраслям

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Внутренний спрос в экономике РФ в 2025 году будет расти медленнее, чем в прошлом году, но его динамика неоднородна по отраслям. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 21% до 20%.

"Внутренний спрос хотя и остается высоким, все же постепенно переходит к более умеренным темпам роста. Оперативные данные апреля-мая указывают на продолжение плавного замедления роста потребления домохозяйств и инвестиционной активности", - сказала она.

"Данные нашего мониторинга предприятий указывают на то, что в целом спрос будет расширяться медленней, чем в прошлом году", - отметила Набиуллина.

"При этом для экономической активности, как и для инфляции, характерна высокая неоднородность. Структурная трансформация, которая происходит в нашей экономике, неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, а где-то он может и падать, особенно после перегрева в некоторых отраслях, как, например, в строительной", - сказала глава ЦБ.



