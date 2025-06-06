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Отдельный класс воздушного пространства для беспилотников установят до конца 2025 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Отдельный класс воздушного пространства для полетов беспилотных авиационных систем (БАС) будет установлен до конца 2025 года, заявил вице-премьер Виталий Савельев на совете по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент Владимир Путин.

"Подготовлен проект постановления правительства по установлению нового класса "H" воздушного пространства для выполнения полетов БАС. Такой класс "H" будет установлен до конца текущего года", - сказал Савельев.

Путин поручал правительству принять нормативную правовую базу для установления нового класса воздушного пространства для дронов к 1 июня 2025 года.

Появление такого отдельного класса, ограниченного высотой до 500 м, в ноябре 2024 года анонсировал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Позднее он пояснял, что только под беспилотники предполагается выделить высоты от нуля до 120 метров - из соображений безопасности это будут "не аэродромные зоны, не зоны взлета и посадки". Второй слой, который обсуждался с авиацией общего назначения, - от 300 до 400 метров - предназначен для полетов "более тяжелых машин".

Виталий Савельев Владимир Путин БАС Дмитрий Ядров Росавиация
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