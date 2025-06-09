Мишустин выступил за активное развитие технологий беспилотников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности внедрения передовых разработок, которые есть в том числе в развитии беспилотников.

"Особое внимание глава государства обратил на внедрение уже полученных перспективных и передовых разработок, которые есть и в развитии беспилотников, и во многих других сферах, включая ракетно-космическую", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что "важно активнее их использовать на предприятиях, налаживать поставки и широкое применение".

"С учетом принятия закона о техполитике в кратчайшие сроки надо донастроить модель финансирования этих нацпроектов, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую", - сказал Мишустин.