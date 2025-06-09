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Росрыболовство оценит ущерб биоресурсам Енисея от утечки нефтепродуктов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Росрыболовство оценит ущерб биоресурсам от утечки нефтепродуктов в Енисей.

"Проводится обследование акватории и отбор проб воды. По результатам будет дана оценка вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, вечером 8 июня в Красноярском крае теплоход, следовавший с двумя баржами, получил повреждение, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов в Енисей. После этого в Казачинском районе Красноярского края был объявлен режим ЧС.

По данным управления ГО и ЧС региона, протяженность пятна нефтепродуктов ориентировочно составляет 20 км.

Как уточняется в официальном телеграм-канале Казачинского района, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. Отмечается, что угрозы для жителей нет, но существует опасность для местной флоры и фауны.

Енисей Росрыболовство Красноярский край
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