Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Увеличился размер нефтяного пятна в реке Енисей после утечки топлива из-за аварии буксира на Казачинских порогах в Красноярском крае, сообщает официальный телеграм-канал администрации Казачинского района.

"Нефтяная пленка протянулась примерно на 30 километров от места происшествия и зафиксирована уже неподалеку от села Курбатово Казачинского района", - уточняет администрация.

В сообщении отмечается, что русло реки пострадало частично - нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь.

Сообщается, что вокруг аварийного судна установлены два рубежа боновых заграждений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов на акваторию реки Енисей.

Ниже села Казачинское установят новые цепи боновых заграждений, а загрязненные участки обработают сорбентами и спецреагентами.

Для выполнения работ привлечены специалисты "Енисейречтранса", подразделения центра аварийно-спасательных операций, КГКУ (краевое государственное казенное учреждение) "Спасатель". Задействованы более 40 человек.

По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займет около двух-трех недель.

Жителям населенных пунктов вблизи правого берега реки рекомендуют временно не использовать воду из Енисея для питья и бытовых нужд.

В сообщении отмечается, что левый берег пока остается чистым благодаря особенностям течения.

Вечером 8 июня в Красноярском крае теплоход, следовавший с двумя баржами, получил повреждение, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов. В Казачинском районе введен режим ЧС.

По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.

Угрозы для жителей нет, но существует опасность для местной флоры и фауны.

Проводится проверка по ст. 247 (нарушения правил обращения экологически опасных веществ) и ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства, осуществляется контроль за ликвидацией последствий происшествия.