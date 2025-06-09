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В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива в Енисей

В Казачинском районе ввели режим ЧС

В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива в Енисей
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Казачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после утечки нефтепродуктов, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы управления ГО и ЧС региона.

По его данным, протяженность нефтяного пятна ориентировочно составляет 20 км.

На устранении аварии задействовано в общей сложности около 100 специалистов центра аварийно-спасательных операций и МЧС.

В месте утечки ставят боновые заграждения.

Как сообщает телеграм-канал Казачинского района, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.

"Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для жителей нет, но существует опасность для местной флоры и фауны.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что специалисты отобрали пробы воды для анализа, а также направили предписание ресурсоснабжающим организациям города Лесосибирска, чтобы они усилили мониторинг питьевой воды.

Утечка нефтепродуктов произошла после того, как вечером 8 июня теплоход, следовавший с двумя баржами, получил повреждение.

Проводится проверка по ст. 247 УК (нарушения правил обращения экологически опасных веществ) и и ст. 263 УК (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства, осуществляется контроль за ликвидацией последствий происшествия.

Роспотребнадзор МЧС Енисей Красноярский край Казачинский район
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