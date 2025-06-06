Минобрнауки оценило потребность отрасли беспилотников в 30 тыс. специалистов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Потребность отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в 2025 году оценивается в 30 тыс. специалистов, заявил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев на форуме БАС в Тольятти.

"Подготовка кадров для отрасли беспилотных авиационных систем ведется системно – и не только в вузах. Совместно с коллегами из Минпросвещения мы вовлекаем талантливых школьников к обучению новым профессиям, развиваем сеть колледжей, оснащенных самым современным оборудованием. Только в этом году потребность отрасли в кадрах оценивается в 30 тыс. специалистов – нужно наращивать темпы", - приводятся слова Афанасьева в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства в пятницу.

Он отметил, что Минобрнауки "рассчитывает в том числе на инфраструктуру для переобучения возвращающихся с фронта бойцов, уже имеющих опыт в беспилотной авиации".



