Аэропорт в Нижнекамске возобновил работу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт в Нижнекамске ("Бегишево") снова начал принимать и выпускать самолеты после вводимых ранее ограничений, сообщил представитель Росавиации.

Его посты в телеграм об ограничении работы предприятия и отмены ограничений опубликованы с интервалом 9 минут.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских рейсов.

Это второй с начала дня вынужденный перерыв в работе аэропорта, первый был утром и продолжался около трех часов.