Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после снятия ограничений

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска ("Бегишево") отменены, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Введенные в 5:40 по московскому времени в обоих аэропортах ограничения были отменены в 11:00, сообщают пресс-служба "Бегишево" и Росавиация.

По данным ведомства, в период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, выполнявший рейс в Казань.