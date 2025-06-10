В Астрахани в Волгу попали нефтепродукты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Трусовском районе Астрахани сотрудники Росприроднадзора обнаружили загрязнение нефтепродуктами акватории Волги, сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления ведомства.

"На основании полученной информации (...) осуществлены отборы проб природной воды на предмет наличия загрязняющих веществ. Площадь загрязнения акватории водного объекта нефтепродуктами составила 465 254 кв. м", - говорится в сообщении.

О загрязнении ведомство сообщило в федеральное государственное бюджетное учреждение "Администрация морских портов Каспийского моря", чтобы загрязнение ликвидировали.

"По результатам лабораторных исследований и установления всех обстоятельств межрегиональным управлением будет принято процессуальное решение, а также осуществлен расчет исчисления вреда окружающей среде", - добавили в ведомстве.