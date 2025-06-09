Владелец танкера "Волгонефть-239" просит передать дело об экоущербе в другой суд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ЗАО "Волгатранснефть", владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, подало ходатайство в Арбитражный суд Краснодарского края о передаче дела по взысканию с компании экологического ущерба другому суду.

Согласно картотеке арбитражных дел, ходатайство подано 9 июня и пока не рассмотрено судом. Другие подробности не приводятся.

Арбитражный суд Краснодарского края в начале июня принял к производству два иска Росприроднадзора к компаниям-владельцам танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (собственник этого судна) солидарно составила 49,46 млрд рублей. Суд приступит к рассмотрению иска 24 июня.

Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть", - 35,48 млрд рублей. Рассмотрение иска назначено на 25 июня.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, произошел разлив мазута. После этого были введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

В Арбитражном суде Краснодарского края также рассматриваются иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, ФГБУ "Морспасслужба" солидарно взыскивает через суд с владельцев танкеров расходы за ликвидацию разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.