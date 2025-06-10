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Дума продлила до июня 2026 года переоформление договоров на вылов анадромных рыб

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет компаниям, имеющим контракты на вылов анадромных рыб, переоформить их на 20 лет без проведения торгов.

Правительство внесло законопроект № 810019-8 в палату в декабре 2024 года.

Компании и ИП, имеющие договоры на вылов анадромных видов рыб, действующие по состоянию на 1 сентября 2025 года, могут подать заявление на переоформление до 1 апреля 2026 года, а заключить новый договор - до 1 июня 2026 года. Ранее, во внесенном в первом чтении законопроекте, датой отсечения считалось 1 ноября 2024 года, а сроком завершения процедуры - 30 декабря 2025 года.

Продление сроков стало ответом на опасения, высказанные ранее рядом регионов. Губернаторы Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, Магаданской области и Чукотского АО направляли в парламент обращения с просьбой рассмотреть перенос финальной даты до 30 декабря 2026 года. В результате принят компромиссный срок - июнь 2026 года.

Также изменен механизм досрочного расторжения договоров пользования рыболовным участком. Ранее законопроект предлагал в этом случае плату, уже внесенную за его заключение, не возвращать. Данная формулировка исключена из финальной версии принятого закона. Вместо этого введена процедура предупреждения о просрочке и только после повторного уведомления - расторжение договора в одностороннем порядке. При этом сам порядок подготовки и заключения договора теперь будет установлен правительством РФ.

Кроме того, во втором чтении была добавлена новая глава о создании единого цифрового реестра разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. Каждое разрешение будет содержать следующую информацию: о лице, получившем разрешение, о судне (если оно используется), районе и сроках вылова, видах и объемах биоресурсов, об используемых орудиях и методах добычи.

Разрешения можно будет получить по заявлению, в том числе в электронной форме с использованием усиленной электронной подписи, а их выписки будут доступны как на бумаге, так и через портал госуслуг. Все разрешения подлежат регистрации в реестре, которым будет управлять уполномоченный федеральный орган.

Основные нормы закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Правительство Госдума
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