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Проект плана финоздоровления ТГК-2 направлен на утверждение в правительство

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Проект плана финансового оздоровления ПАО "ТГК-2" направлен в правительство на утверждение, говорится в годовом отчете компании.

Проект включает в себя предложения по рефинансированию кредитного портфеля и привлечению новых кредитов под льготные ставки, реструктуризацию задолженности за газ, реализацию непрофильных активов, использование различных механизмов возврата инвестиций, сообщила компания.

Реализация плана позволит улучшить финансовые показатели ТГК-2 и повысить ее платежеспособность в целях продолжения бесперебойного и надежного тепло- и электроснабжения потребителей на горизонте до 2038 года, отмечается в отчете.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля обратил в доход государства акции ТГК-2, в частности, более 9,5% акций, принадлежащих компании "Корес", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

В октябре 2024 года "Центрэнергохолдинг" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг") получил в доверительное управление принадлежащие государству 83,42% акций ТГК-2.

В соответствии с распоряжением правительства, договор на управление истечет 30 июня 2025 года и не предусматривает вознаграждения и компенсации понесенных расходов управляющему. Также до конца апреля 2025 года "Центрэнергохолдинг" должен был представить план по финансовому оздоровлению ТГК-2 и дать правительству предложения о дальнейших способах распоряжения акциями.

ТГК-2 включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тысячи Гкал/ч.

Газпром энергохолдинг правительство ТГК-2
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