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ТГК-2 закажет финансово-юридическую проверку собственной деятельности за три года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" объявила закупку на проведение комплексной финансово-юридической проверки деятельности компании и ее дочерних структур за 2022-2024 годы, говорится в материалах энергохолдинга.

Других подробностей в закупке не приводится.

Срок исполнения работ установлен до конца июня 2025 года.

Управляющий "ТГК-2" "Центрэнергохолдинг" ранее также заказал анализ показателей деятельности генерирующей компании и ее российских дочерних структур для формирования плана финансового оздоровления.

"Центрэнергохолдинг" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг") в октябре 2024 года получил в доверительное управление принадлежащие государству 83,42% акций "ТГК-2".

Согласно распоряжению правительства, договор на управление истечет 30 июня 2025 года и не предусматривает вознаграждения и компенсации понесенных расходов управляющему. Также до конца апреля 2025 года "Центрэнергохолдинг" должен представить план по финансовому оздоровлению "ТГК-2" и дать правительству предложения о дальнейших способах распоряжения акциями.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля обратил в доход государства контрольный пакет акций "ТГК-2". В частности, это более 9,5% акций, принадлежащих компании "Корес", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

"ТГК-2" включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч.

Газпром энергохолдинг ТГК-2 Ленинский суд Центрэнергохолдинг
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