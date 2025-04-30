ТГК-2 в I квартале сократила чистую прибыль по РСБУ на 29%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в январе-марте 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,93 млрд рублей, что на 29,2% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 3% - до 17 млрд 864 млн рублей.

В том числе выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ возросла на 2% - до 6,5 млрд рублей, от продажи на розничном рынке - на 2,5%, до 214,7 млн рублей. Выручка от продажи теплоэнергии составила около 10,4 млрд рублей (рост на 2%).

Прочие доходы компании сократились в 1,7 раза и составили 233,67 млн рублей. Прочие расходы выросли на 4,7% - до 320,3 млн рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тысячах рублей):

январь-март 2025г январь-март 2024г динамика Выручка от продаж 17 864 311 17 323 225 +3% Себестоимость 14 472 036 13 394 206 +8% Валовая прибыль 3 392 275 3 929 019 -13,7% Прибыль от продаж 3 349 372 3 890 167 -13,9% Прибыль до налогообложения 2 584 230 3 422 023 -24,5% Чистая прибыль 1 933 634 2 732 126 -29,2%

Дебиторская задолженность выросла с 7 млрд 360,6 млн рублей на начало года до 7 млрд 794 млн рублей на 31 марта, кредиторская задолженность сократилась с 16 млрд 433 млн рублей до 15 млрд 532,9 млн рублей.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. А осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,2 ГВт, тепловая мощность - 8,5 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 11 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.