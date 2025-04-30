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ТГК-2 в I квартале сократила чистую прибыль по РСБУ на 29%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в январе-марте 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,93 млрд рублей, что на 29,2% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 3% - до 17 млрд 864 млн рублей.

В том числе выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ возросла на 2% - до 6,5 млрд рублей, от продажи на розничном рынке - на 2,5%, до 214,7 млн рублей. Выручка от продажи теплоэнергии составила около 10,4 млрд рублей (рост на 2%).

Прочие доходы компании сократились в 1,7 раза и составили 233,67 млн рублей. Прочие расходы выросли на 4,7% - до 320,3 млн рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тысячах рублей):

январь-март 2025гянварь-март 2024гдинамика
Выручка от продаж17 864 31117 323 225+3%
Себестоимость14 472 03613 394 206+8%
Валовая прибыль3 392 2753 929 019-13,7%
Прибыль от продаж3 349 3723 890 167-13,9%
Прибыль до налогообложения2 584 2303 422 023-24,5%
Чистая прибыль1 933 6342 732 126-29,2%

Дебиторская задолженность выросла с 7 млрд 360,6 млн рублей на начало года до 7 млрд 794 млн рублей на 31 марта, кредиторская задолженность сократилась с 16 млрд 433 млн рублей до 15 млрд 532,9 млн рублей.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. А осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,2 ГВт, тепловая мощность - 8,5 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 11 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

Газпром энергохолдинг ТГК-2 Росимущество
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