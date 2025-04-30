ТГК-2 в I квартале сократила чистую прибыль по РСБУ на 29%
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в январе-марте 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,93 млрд рублей, что на 29,2% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка выросла на 3% - до 17 млрд 864 млн рублей.
В том числе выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ возросла на 2% - до 6,5 млрд рублей, от продажи на розничном рынке - на 2,5%, до 214,7 млн рублей. Выручка от продажи теплоэнергии составила около 10,4 млрд рублей (рост на 2%).
Прочие доходы компании сократились в 1,7 раза и составили 233,67 млн рублей. Прочие расходы выросли на 4,7% - до 320,3 млн рублей.
Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тысячах рублей):
|январь-март 2025г
|январь-март 2024г
|динамика
|Выручка от продаж
|17 864 311
|17 323 225
|+3%
|Себестоимость
|14 472 036
|13 394 206
|+8%
|Валовая прибыль
|3 392 275
|3 929 019
|-13,7%
|Прибыль от продаж
|3 349 372
|3 890 167
|-13,9%
|Прибыль до налогообложения
|2 584 230
|3 422 023
|-24,5%
|Чистая прибыль
|1 933 634
|2 732 126
|-29,2%
Дебиторская задолженность выросла с 7 млрд 360,6 млн рублей на начало года до 7 млрд 794 млн рублей на 31 марта, кредиторская задолженность сократилась с 16 млрд 433 млн рублей до 15 млрд 532,9 млн рублей.
Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. А осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .
В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,2 ГВт, тепловая мощность - 8,5 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 11 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.