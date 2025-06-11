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Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в 10 муниципальных районах Ростовской области из-за засухи, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима ЧС с 10 июня.

"С 18 мая на территории Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского районов наблюдается уменьшение запасов продуктивной влаги в почве", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что под урожай 2025 года сельхозпроизводители области застраховали более 920 тыс. га посевов сельхозкультур. Правилами страхования установлено, что в случае введения режима ЧС природного характера будут осуществляться страховые выплаты.

Муниципалитеты должны направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия области документы, обосновывающие размер материального ущерба, причиненного в результате засухи.

Ранее сообщалось, что более 500 тыс. га посевов сельхозкультур погибло в 25 районах Ростовской обл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​асти из-за засухи.

Кроме того, 19 мая в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за весенних заморозков. Это позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. По оценке специалистов, всего было повреждено около 240 тыс. га, погибли посевы на площади более 100 тыс. га. После заморозков в регионе наступила засуха.

В этом году специалисты прогнозируют 20%-е снижение валового сбора сельхозкультур. Однако, по их мнению, даже сниженные объемы обеспечат как внутренние потребности региона, так и экспорт. Всего в нынешнем году в области предстоит убрать ранние зерновые на площади около 3,2 млн га.

Сообщалось также, что аграрии области приступили к весенней посевной кампании 14 марта. Всего яровыми культурами предстоит засеять порядка 1,9 млн га, в том числе ранними зерновыми и зернобобовыми - более 770 тыс. га. К настоящему времени яровыми засеяно 1,7 млн га.

Под урожай текущего года озимыми культурами минувшей осенью было засеяно 2,9 млн га. Общая посевная площадь в 2025 году сохранится на уровне около 5 млн га.

Ростовская область Юрий Слюсарь
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