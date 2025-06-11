Что произошло за день: среда, 11 июня

Украине переданы 1212 тел военных, зампреду "Яблока" назначен домашний арест, в США продолжаются протесты

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ, Киев отдал 27 тел российских военных в рамках стамбульских договоренностей, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

- Псковский городской суд отправил под домашний арест зампреда партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом). Накануне его задержали по делу о дискредитации ВС РФ.

- В США протесты против депортации нелегальных мигрантов охватили города в десяти штатах и Вашингтон. Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе. В Техасе заявили, что национальная гвардия будет развернута по всему штату. Места для содержания нелегалов переполнены: под стражей содержатся около 55 тыс. человек, а коек есть только 41,5 тыс.

- МВД РФ объявило в розыск журналистов Галину Тимченко и Александра Плющева (оба признаны в РФ иноагентами).

- Суд заочно приговорил к 18 годам колонии Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) - бывшего руководителя запрещенного и признанного в РФ экстремистским ФБК. Он признан виновным в более чем 40 эпизодах преступлений по девяти уголовным статьям.

- Ростовская область ввела режим ЧС в десяти районах из-за засухи.

- Минпромторг РФ предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены. По данным Росстата, цены на овощи борщевого набора, за исключением картофеля, в мае по сравнению с апрелем росли двузначными темпами.

- Глава МВД РФ высказался за депортацию нелегалов, не работающих и не приносящих пользу российскому обществу.

- Дональд Трамп не исключил, что помирится с Илоном Маском, но заявил, что его приоритет - решение наиболее острых проблем, стоящих перед США. Маск написал о сожалении в связи с некоторыми своими публикациями с критикой президента США.