Поиск

Что произошло за день: среда, 11 июня

Украине переданы 1212 тел военных, зампреду "Яблока" назначен домашний арест, в США продолжаются протесты

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ, Киев отдал 27 тел российских военных в рамках стамбульских договоренностей, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

- Псковский городской суд отправил под домашний арест зампреда партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом). Накануне его задержали по делу о дискредитации ВС РФ.

- В США протесты против депортации нелегальных мигрантов охватили города в десяти штатах и Вашингтон. Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе. В Техасе заявили, что национальная гвардия будет развернута по всему штату. Места для содержания нелегалов переполнены: под стражей содержатся около 55 тыс. человек, а коек есть только 41,5 тыс.

- МВД РФ объявило в розыск журналистов Галину Тимченко и Александра Плющева (оба признаны в РФ иноагентами).

- Суд заочно приговорил к 18 годам колонии Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) - бывшего руководителя запрещенного и признанного в РФ экстремистским ФБК. Он признан виновным в более чем 40 эпизодах преступлений по девяти уголовным статьям.

- Ростовская область ввела режим ЧС в десяти районах из-за засухи.

- Минпромторг РФ предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены. По данным Росстата, цены на овощи борщевого набора, за исключением картофеля, в мае по сравнению с апрелем росли двузначными темпами.

- Глава МВД РФ высказался за депортацию нелегалов, не работающих и не приносящих пользу российскому обществу.

- Дональд Трамп не исключил, что помирится с Илоном Маском, но заявил, что его приоритет - решение наиболее острых проблем, стоящих перед США. Маск написал о сожалении в связи с некоторыми своими публикациями с критикой президента США.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Журналистка и основатель Meduza Галина Тимченко объявлена в розыск в РФ

В РФ планируют сделать распорядок дня школьников более сбалансированным

В РФ планируют сделать распорядок дня школьников более сбалансированным

Суд в Пскове отправил зампреда "Яблока" Шлосберга под домашний арест

Военная операция на Украине

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Бывший глава Минприроды заявил, что новый экологический нацпроект наследует ошибки старого

Подданную Дании, воевавшую в рядах ВСУ, заочно осудили в РФ на 26 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });