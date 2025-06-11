Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Возможное снижение ценового потолка на российскую нефть до $45 за баррель не будет способствовать стабилизации мировых энергетических рынков, но Москва уже имеет опыт по минимизации последствий таких решений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Подобные действия не способствуют стабилизации международных энергетических рынков, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌нефтяного рынка", - сказал он журналистам, комментируя предложение Еврокомиссии о включении соответствующих ценовых ограничений в 18-й пакет антироссийских санкций.

При этом представитель Кремля заметил, что "Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, которые мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный очень полезный опыт, чтобы минимизировать какие-то последствия от подобных решений".