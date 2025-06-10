Глава ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

В ЕС в рамках 18-го пакета санкций также планируют ввести запрет на использование "Северных потоков"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение потолка цен на нефть РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток".

"Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура ЕС не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала фон дер Ляйен во вторник на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы также предлагаем снизить потолок цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕК также хочет запретить импорт нефтепродуктов, в основе которых лежит российская нефть.

При этом глава ЕК напомнила, что введение мер по снижению потолка цен на нефть относятся не к компетенции одного ЕС, а G7.

Ранее Financial Times сообщала о намерении ЕК предложить снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

После того, как ЕК озвучит предложения, их обсудят все страны ЕС. Для одобрения этих мер необходима единогласная поддержка всех членов блока.

Согласно изданию, источники рассчитывают достичь соглашения по новому пакету до конца июля.