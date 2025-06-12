Шесть человек погибли в ДТП в Иркутской области
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и мини-трактор столкнулись на автодороге "Черемхово - Голуметь - Онот" в Иркутской области, погибли шесть человек, сообщается пресс-служба регионального управления МВД РФ в четверг.
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в четверг ночью в районе 28-го км автодороги "Черемхово - Голуметь - Онот" вблизи села Ныгда Аларского района.
По предварительной информации, автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с самодельным транспортным средством, двигавшимся впереди в попутном направлении.