Четыре человека погибли в ДТП в Чувашии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Урмарском округе Чувашии в субботу, есть погибшие, сообщается в телеграм-канале республиканской Госавтоинспекции.

Установлено, что на 5 км автодороги "Аниш" примерно в 11:20 по местному времени автомобиль Volkswagen на высокой скорости выскочил на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем Opel Astra.

В результате столкновения погибли водитель Volkswagen, двое мужчин, которые находились в Opel.

В тяжелом состоянии в больницу города Канаш были доставлены водитель и пассажирка Opel, позже она скончалась.

Выясняются все обстоятельства ДТП.